Seine-Maritime. Deux nouvelles agences France Services vont voir le jour début 2026

Depuis 2020, l'Etat déploie un réseau de services publics de proximité de plus de 2 800 maisons France Services. Un espace France services permet aux usagers d'être accompagnés lors de leurs principales démarches administratives, à moins de 20 minutes de chez eux.

Dieppe et Fécamp figurent dans la liste des nouvelles labellisations d'espaces France Services par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) rendue publique ce mercredi 19 novembre, à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales qui se tenait à Paris.

A lire aussi. Caux Seine Agglo. Une nouvelle antenne France Services ouvre bientôt à Lillebonne

Des agences en coeur de ville

A Dieppe, France Services ouvrira ses portes avec une implantation fixe au cœur des Quartiers politique de la ville (QPV) et mettra en place une démarche d'aller vers les usagers.

A Fécamp, les usagers pourront avoir un interlocuteur unique dans un espace de vie, mais également des services itinérants en milieu rural. Dans les deux cas, les recrutements des conseillers sont en cours.

Ces nouvelles maisons devraient entrer en activité début 2026.

A lire aussi. Seine-Maritime. Des bornes numériques font leur apparition dans les maisons France services

39 structures déjà existantes

Ces deux nouveaux sites viennent s'ajouter aux 39 structures déjà présentes en Seine-Maritime et renforcent ainsi le maillage de services public de proximité dans le département. Faciles d'accès et idéalement situées au plus près des usagers, ces maisons traduisent la présence de l'Etat au plus près des citoyens. Les lieux sont ouvert et accessible à tous.

Dans chaque maison France Services, les usagers ont accès aux services des douze partenaires nationaux : Allocations familiales, Assurance retraite, Assurance Maladie, Chèque énergie, Finances publiques, France Travail, France Rénov', France Titres, Urssaf, La Poste, MSA, et point-justice.