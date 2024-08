Seine-Maritime. Des bornes numériques font leur apparition dans les maisons France services

Les maisons France services sont désormais bien installées sur le territoire seinomarin. Il en existe 38 sur l'ensemble du département. Ces lieux sont des espaces ouverts à tous qui permettent d'accompagner les usagers dans leurs démarches administratives ou demandes de renseignements.

Depuis janvier dernier, des bornes numériques (des points d'accès numérique) sont testées dans trois France services de Seine-Maritime (Sotteville-lès-Rouen, Saint-Romain-de-Colbosc et Saint-Valery-en-Caux). Elles se présentent comme une grande tablette avec des liens pour la CAF, France Travail, ANTS, CPAM, Finances publiques, MSA et Carsat.

Faciliter les démarches

L'idée de ces bornes est de faciliter encore un peu plus les recherches et des demandes des usagers. Pierre Démoulins, responsable du service proximité et solidarité à Saint-Valery-en-Caux, y voit de nombreux avantages. "C'est convivial. On est côte à côte avec l'usager, il n'y a pas de barrière physique avec un bureau ou des vitres comme lors du Covid. Cela facilite l'autonomie des gens. Quand on leur fait voir une fois, ils arrivent plus facilement à le refaire. Avoir un écran tactile est plus intuitif qu'un clavier d'ordinateur."

Ce service devrait être généralisé dans l'ensemble des France services de Seine-Maritime d'ici plusieurs mois.