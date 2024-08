Campagne de Caux. Des permanences itinérantes pour France Services

Pour plus de proximité, les agents France Services Campagne de Caux iront à la rencontre des habitants dès septembre.

Ils tiendront des permanences cinq fois par mois au sein des mairies des communes de Manneville-la-Goupil, Bretteville-du-Grand-Caux, Saint-Maclou-la-Brière, Grainville-Ymauville, Vattetot-sous-Beaumont, Sausseuzemare-en-Caux, Houquetot, Bénarville et Virville.

France Services, un lieu pour les services publics

Il existe plus de 2 700 maisons France Services en France. Celle de Campagne de Caux est installée à Goderville. France Services accompagne les particuliers et les associations pour toutes leurs démarches du quotidien, que ce soit la formation, l'emploi, la retraite, la santé, l'accompagnement aux associations, l'état civil et famille, la justice, le budget, le logement, la mobilité ou encore le courrier.

Programme des permanences

Permanences itinérantes de France Services.