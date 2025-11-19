En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
Une enquête pour "meurtre par conjoint" ouverte par le parquet après la découverte d'un couple mort par arme à feu

Sécurité. Ce mercredi 19 novembre, le procureur d'Argentan, dans l'Orne, a indiqué avoir ouvert une enquête pour "meurtre par conjoint" après la découverte d'un couple d'octogénaires retrouvés morts, tués par arme à feu à Argentan.

Publié le 19/11/2025 à 19h20, mis à jour le 20/11/2025 à 16h47 - Par Justine Carrère
Une enquête pour "meurtre par conjoint" a été ouverte après la découverte dans l'Orne d'un couple d'octogénaires morts par arme à feu. - Illustration

Une enquête pour "meurtre par conjoint" a été ouverte après la découverte dans l'Orne d'un couple d'octogénaires morts par arme à feu à Argentan, a indiqué ce mercredi 19 novembre, le procureur d'Argentan.

Des personnes de 83 et 87 ans

Selon l'AFP, qui a communiqué sur cette affaire, les corps des personnes âgées de 83 et 87 ans ont été découverts le 12 novembre à leur domicile. "Une enquête est actuellement ouverte sous la qualification de meurtre par conjoint", a précisé Christophe Bogliolo, procureur de la République d'Argentan.

Avec AFP

 

