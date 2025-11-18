Jusqu'à jeudi 20 novembre, trois spectacles, en groupe ou en solo, sont présentés à la Cité Théâtre à Caen. La 12e édition du festival En Attendant l'Eclaircie met toujours la jeunesse à l'honneur, en donnant la chance à de jeunes artistes de se produire "dans des conditions professionnelles", selon Olivier Lopez, directeur. "L'objectif est de donner une chance à ceux qui vont faire le théâtre de demain. Durant l'année, on part à la rencontre de jeunes talents, et on décide d'en accompagner trois pour le festival", ajoute le directeur de la Cité Théâtre. Pour 12€, chaque spectacle cherche à piquer la curiosité du spectateur. Une soirée concert et DJ est prévue ce jeudi, en clôture du festival. Plus d'informations sur lacitetheatre.org.
Caen. La jeunesse à l'honneur lors du festival En Attendant l'Eclaircie
Culture. Jusqu'au jeudi 20 novembre, la Cité Théâtre de Caen accueille la 12ᵉ édition du festival En Attendant l'Eclaircie.
Publié le 18/11/2025 à 08h33 - Par Léo Besselievre
