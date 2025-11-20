Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 20 novembre

Bélier
Votre joie de vivre et votre optimisme vont vous attirer des faveurs amicales.
Taureau
Si vos tâches sont trop prenantes, apprenez à rééquilibrer vos énergies.
Gémeaux
Ne refusez pas la discussion, si vous cédez aux réactions épidermiques vous allez fausser tous les échanges.
Cancer
Cette journée s'annonce sous les meilleurs auspices et ne contrariera pas vos élans.
Lion
Des rencontres inattendues dans votre environnement quotidien vont bouleverser certaines de vos opinions.
Vierge
Votre générosité est récompensée par de la reconnaissance et de l'estime.
Balance
Si vous devez faire face à un changement rapide, tentez une approche graduelle.
Scorpion
Après l'effort, le réconfort, telle pourrait être votre devise aujourd'hui.
Sagittaire
La bonne humeur est au rendez-vous. Vous êtes enthousiaste et vous avez de nouveaux projets en tête.
Capricorne
Vous êtes tonique et positif ! L'avenir vous appartient, Laissez-vous faire, laissez-vous envahir par de beaux et grands sentiments !
Verseau
C'est une belle journée où vous donnez très précisément aux autres ce qu'ils espèrent… ou ce qu'ils redoutent.
Poissons
Ne soyez pas buté… Prenez les bons conseils dans le bon sens. Tempérez votre coup de fourchette !
