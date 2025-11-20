Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 20 novembre

Bélier

Votre joie de vivre et votre optimisme vont vous attirer des faveurs amicales.

Taureau

Si vos tâches sont trop prenantes, apprenez à rééquilibrer vos énergies.

Gémeaux

Ne refusez pas la discussion, si vous cédez aux réactions épidermiques vous allez fausser tous les échanges.

Cancer

Cette journée s'annonce sous les meilleurs auspices et ne contrariera pas vos élans.

Lion

Des rencontres inattendues dans votre environnement quotidien vont bouleverser certaines de vos opinions.

Vierge

Votre générosité est récompensée par de la reconnaissance et de l'estime.

Balance

Si vous devez faire face à un changement rapide, tentez une approche graduelle.

Scorpion

Après l'effort, le réconfort, telle pourrait être votre devise aujourd'hui.

Sagittaire

La bonne humeur est au rendez-vous. Vous êtes enthousiaste et vous avez de nouveaux projets en tête.

Capricorne

Vous êtes tonique et positif ! L'avenir vous appartient, Laissez-vous faire, laissez-vous envahir par de beaux et grands sentiments !

Verseau

C'est une belle journée où vous donnez très précisément aux autres ce qu'ils espèrent… ou ce qu'ils redoutent.

Poissons

Ne soyez pas buté… Prenez les bons conseils dans le bon sens. Tempérez votre coup de fourchette !