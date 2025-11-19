En ce moment Island in the sun WEEZER
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 19 novembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 19/11/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Vous avez le sourire, votre bonne humeur est communicative et vous instaurez une agréable ambiance autour de vous.

Taureau

Vous ne saurez pas par quoi commencer aujourd'hui. Ne vous laissez surtout pas déborder par les autres !

Gémeaux

La journée s'avère prometteuse et il ne faut pas hésiter à vous investir.

Cancer

Si l'avenir vous paraissait incertain, vous pouvez vous rassurer, rien n'est perdu.

Lion

Si vous devez de l'argent, rendez-le, si on vous en doit, récupérez-le. C'est un jour parfait pour toutes les transactions financières.

Vierge

La journée est plus calme et plus concentrée sur les détails. C'est un bon moment pour simplement savourer la douceur du foyer.

Balance

Vous devrez faire des concessions, vous vous en féliciterez par la suite, ne vous inquiétez pas.

Scorpion

En remettant à demain ce qui ne se présente pas très bien, vous mettez de votre côté toutes les chances de réussir.

Sagittaire

L'ambiance est harmonieuse et vous prenez plaisir à planifier de bons moments en famille.

Capricorne

Vous diminuez les excès et vous êtes aux petits soins pour votre moitié. Vos amours prennent une belle tournure.

Verseau

C'est avec un moral au top et plein d'énergie que vous abordez cette journée.

Poissons

Vous ne courez plus après l'amour. Aujourd'hui, c'est l'amour qui vous court après !

