Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 18 novembre

Bélier
Vous croquez la vie à pleines dents, n'attachez pas trop d'importance à des détails !
Taureau
Cette journée promet d'être très active et vous devrez être en forme.
Gémeaux
Votre sensibilité est accentuée en cette journée, vous avez une grande envie de vous montrer utile.
Cancer
Si vous souhaitiez nouer de nouveaux contacts, vous aurez la chance avec vous, aujourd'hui.
Lion
Vous accordez une place importante à la détente et vous avez bien raison !
Vierge
Vous devez absolument tourner la page et rester concentré sur les nouveaux événements à venir.
Balance
Misez tout sur vos intuitions, elles ne vous tromperont pas.
Scorpion
Vos impératifs ne seront pas ceux de votre entourage. Restez conciliant et collaborez.
Sagittaire
Vous n'avez pas le temps de flâner, il faut agir rapidement et surtout avec précision.
Capricorne
Les demandes qui circulent autour de vous vous dispersent, gardez votre cap initial à l'esprit.
Verseau
Charisme, chance et ambition vous font briller aujourd'hui. Que demander de plus à part que cela continue.
Poissons
Un mariage ou une proposition d'engagement, il y a comme un air de romantisme dans l'air.
