Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 18 novembre

Bélier

Vous croquez la vie à pleines dents, n'attachez pas trop d'importance à des détails !

Taureau

Cette journée promet d'être très active et vous devrez être en forme.

Gémeaux

Votre sensibilité est accentuée en cette journée, vous avez une grande envie de vous montrer utile.

Cancer

Si vous souhaitiez nouer de nouveaux contacts, vous aurez la chance avec vous, aujourd'hui.

Lion

Vous accordez une place importante à la détente et vous avez bien raison !

Vierge

Vous devez absolument tourner la page et rester concentré sur les nouveaux événements à venir.

Balance

Misez tout sur vos intuitions, elles ne vous tromperont pas.

Scorpion

Vos impératifs ne seront pas ceux de votre entourage. Restez conciliant et collaborez.

Sagittaire

Vous n'avez pas le temps de flâner, il faut agir rapidement et surtout avec précision.

Capricorne

Les demandes qui circulent autour de vous vous dispersent, gardez votre cap initial à l'esprit.

Verseau

Charisme, chance et ambition vous font briller aujourd'hui. Que demander de plus à part que cela continue.

Poissons

Un mariage ou une proposition d'engagement, il y a comme un air de romantisme dans l'air.