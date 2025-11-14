Cinéma. Sabrina Carpenter décroche le rôle d'Alice dans un film musical ultra-attendu !

En ce moment IT'S MY LIFE BON JOVI
Société. La pop star du moment, Sabrina Carpenter, décroche son premier grand rôle au cinéma dans une adaptation musicale d'"Alice au pays des merveilles", produite par Universal Pictures.

Publié le 14/11/2025 à 16h46 - Par Aline
Dans la foulée de ses six nominations aux Grammy pour "Man's Best Friend", Sabrina Carpenter a signé avec Universal Pictures pour jouer et produire une comédie musicale inspirée d'"Alice au pays des merveilles". - Instagram - @sabrinacarpenter

A 26 ans, Sabrina Carpenter passe du studio d'enregistrement aux studios hollywoodiens. La star franchit une nouvelle étape dans sa carrière en décrochant son premier grand rôle au cinéma : une adaptation musicale et contemporaine du classique de Lewis Carroll, signée Universal Pictures. Selon Deadline, elle y interprétera une Alice nouvelle génération, plus audacieuse et moderne.

Une Alice pop et contemporaine

Sabrina Carpenter, également productrice aux côtés de Marc Platt (La La Land, Wicked), sera au cœur de cette adaptation musicale signée Lorene Scafaria. Le film, dont le nom et la date de sortie n'ont pas encore été annoncés, entend revisiter Alice au pays des merveilles avec une touche moderne et pop, mêlant fantaisie, absurdité et numéros musicaux calibrés pour séduire la nouvelle génération.

Un conte éternel réinventé

Depuis 1865, Alice au pays des merveilles inspire le cinéma, de Disney en 1951 à Tim Burton en 2010. Cette nouvelle adaptation s'inscrit dans cette longue lignée, offrant à la chanteuse, déjà actrice dans Tall Girl, ou encore Le Monde de Riley, son premier grand rôle hollywoodien.

