Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 17 novembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 17/11/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Vous vous donnez trop dans vos actions, vous avez besoin de repos et de beaucoup de calme.

Taureau

Votre franchise vous permet de résoudre un malentendu mais peut aussi vexer durablement quelqu'un.

Gémeaux

Vous serez plus décidé que jamais à tenir vos engagements, vous serez fier de vos réalisations.

Cancer

Le romantisme bat son plein et vous adorez ça ! Votre moitié vous couvre de douces attentions.

Lion

C'est une journée dynamique pour faire quelque chose avec votre moitié.

Vierge

Vous avez tendance à trop en faire, attention aux blessures accidentelles aujourd'hui.

Balance

Veillez à ne pas vous disperser et priorisez les moments de calme pour régénérer votre énergie.

Scorpion

Un admirateur secret pourrait se manifester et vous déclarer sa flamme !

Sagittaire

Vous devez absolument saisir les opportunités qui s'annoncent pour améliorer votre confort au quotidien.

Capricorne

En couple ou pas tout se passe bien. Il suffit de vous regarder pour comprendre que vous êtes heureux en amour.

Verseau

Vous saurez éviter des conflits aujourd'hui et montrer plus fermement vos valeurs sans détour.

Poissons

Ne laissez ni personne ni aucun événement venir vous gâcher la journée.

