Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 17 novembre

Bélier
Vous vous donnez trop dans vos actions, vous avez besoin de repos et de beaucoup de calme.
Taureau
Votre franchise vous permet de résoudre un malentendu mais peut aussi vexer durablement quelqu'un.
Gémeaux
Vous serez plus décidé que jamais à tenir vos engagements, vous serez fier de vos réalisations.
Cancer
Le romantisme bat son plein et vous adorez ça ! Votre moitié vous couvre de douces attentions.
Lion
C'est une journée dynamique pour faire quelque chose avec votre moitié.
Vierge
Vous avez tendance à trop en faire, attention aux blessures accidentelles aujourd'hui.
Balance
Veillez à ne pas vous disperser et priorisez les moments de calme pour régénérer votre énergie.
Scorpion
Un admirateur secret pourrait se manifester et vous déclarer sa flamme !
Sagittaire
Vous devez absolument saisir les opportunités qui s'annoncent pour améliorer votre confort au quotidien.
Capricorne
En couple ou pas tout se passe bien. Il suffit de vous regarder pour comprendre que vous êtes heureux en amour.
Verseau
Vous saurez éviter des conflits aujourd'hui et montrer plus fermement vos valeurs sans détour.
Poissons
Ne laissez ni personne ni aucun événement venir vous gâcher la journée.
