Jeu. Gagnez votre calendrier de l'Avent beauté de L'Oréal Paris

Loisir. A l'approche des fêtes de Noël, "Tendance Ouest" vous offre cette semaine votre calendrier de l'Avent beauté de L'Oréal Paris avec 24 surprises à découvrir.

Publié le 14/11/2025 à 09h00 - Par Kevin
Cette semaine, "Tendance Ouest" vous offre votre calendrier de l'Avent beauté de L'Oréal Paris. - Kevin

Les fêtes approchent ! Sur Tendance Ouest, on vous aide à les préparer avec… style ! Cette semaine, c'est L'Oréal Paris qui vous gâte avec un sublime calendrier de l'Avent beauté.

Un rouge à lèvres iconique, une crème visage…

24 jours de surprises, de soins, de maquillage, de produits capillaires… Bref, tout ce qu'il faut pour se chouchouter avant Noël !

Imaginez… Chaque matin, un nouveau petit cadeau beauté à découvrir : un rouge à lèvres iconique, une crème visage, un shampoing pro… De quoi illuminer vos journées et vous rappeler que, oui, vous le valez bien !

Pour repartir avec votre calendrier de l'avent L'Oréal Paris, rien de plus simple : envoyez TENDANCE par SMS au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du SMS). Tirage au sort vendredi matin à 8h55 en direct sur Tendance Ouest, alors foncez !

Un cadeau chic, et tout le glamour de L'Oréal Paris avant les fêtes, grâce à Tendance Ouest !

