Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 16 novembre

Bélier

Votre sensibilité est à fleur de peau. Pour reprendre du poil de la bête, accordez-vous du temps.

Taureau

Donner la priorité à votre vie conjugale c'est stimulant. Continuez vos efforts. Exprimez vos ressentis et vos envies.

Gémeaux

Si vous travaillez sur un projet, vous obtenez de bons retours. Des propositions vous tombent dessus.

Cancer

Ne vous laissez pas entraîner dans des aventures douteuses au risque de perdre de l'argent.

Lion

Prenez le temps de réconforter un ami. Partagez des souvenirs pour lui remonter le moral !

Vierge

Avec vos proches tout va hyper bien ! Vous n'avez pas à vous en faire même si votre présence est importante pour eux, tout le monde est épanoui !

Balance

Prenez le temps de reconnaître vos erreurs, car cette journée pourrait vous sembler compliquée !

Scorpion

Vous saurez vous montrer très intuitif. Vous ne prendrez aucun risque inutile. Vous avez la tête sur les épaules.

Sagittaire

Avec votre proche entourage une belle communication s'installe cela vous permet d'aborder des tas de sujets divers et variés.

Capricorne

Votre moral et votre forme prennent le pouvoir sur tout le reste. Vous affichez un grand dynamisme.

Verseau

Votre pouvoir de séduction sera à son apogée. Et c'est votre moitié qui en profitera ! Votre vie sentimentale va évoluer, s'enrichir !

Poissons

Vous ferez preuve d'une belle confiance en vous et en vos capacités. N'en devenez pas arrogant !