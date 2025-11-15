Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 15 novembre

Bélier

Il ne s'agit pas de tourner une page, mais bel et bien de la déchirer afin qu'elle quitte définitivement votre cahier.

Taureau

Un sourire peut surprendre agréablement quelqu'un aujourd'hui. Profitez-en pour briller par votre authenticité.

Gémeaux

Soyez ouvert aux émotions et écoutez votre cœur pour profiter pleinement des moments partagés.

Cancer

Aujourd'hui, une situation délicate fait ressurgir d'anciens défis à résoudre.

Lion

Soyez attentif aux comportements parfois destructeurs de certains amis.

Vierge

Pour les couples, gardez la flamme active en vivant des moments romantiques spontanés.

Balance

Vous prenez conscience de certaines choses, aussi bien en amour qu'au point de vue financier.

Scorpion

Une bonne ambiance s'installe, et vous débattez volontiers avec vos proches. Vous savez vous faire entendre quand vous en avez envie !

Sagittaire

Vous éprouvez un certain ras-le-bol, et prenez un plaisir évident à vous détendre et vous avez entièrement raison !

Capricorne

Cette journée pourrait bien mettre vos nerfs sous pression. Une situation inattendue vient redistribuer les cartes.

Verseau

Côté budget, ça se complique. Vous pensiez être sorti d'une situation de crise, mais voilà que des complications ressurgissent.

Poissons

Soyez attentif aux opportunités de renforcer vos liens affectifs aujourd'hui.