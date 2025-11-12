Honfleur. Le Département du Calvados va moderniser le port

Dans un but de modernisation des infrastructures portuaires du port départemental d'Honfleur, le Calvados lance des travaux de rénovation, pour offrir un service de qualité aux usagers. Un chantier vient tout juste de commencer, et devrait durer jusqu'au dernier trimestre de 2026.

Des aménagements rénovés

Parmi les infrastructures liées à cette modernisation, des locaux à disposition de l'école de voile seront construits, et permettront d'avoir un espace dédié, avec une salle polyvalente et des bureaux. Le bâtiment sera construit en bardage bois, avec équipement de panneaux photovoltaïques. De plus, le bâtiment de la SNSM sera intégralement démoli et remplacé par un ensemble de 220m2. La structure actuelle était devenue trop petite. Et puis, le bâtiment de la jetée de l'Est va subir une réhabilitation intérieure et une mise aux normes. Ce sera aussi le cas pour le bâtiment du SAS de Commande, qui aura une nouvelle façade, en accord avec le nouveau bâtiment de la SNSM.

Un coût total de 2,9 millions d'euros

Cette opération de modernisation va coûter près de 2,9 millions d'euros, intégralement financés par le Département du Calvados, propriétaire des infrastructures. La maîtrise d'œuvre a été confiée à l'agence Avant-Propos Architectes, implantée à Honfleur. Après une première phase de préparation des travaux le mois dernier, le chantier se dévoile enfin en ce début du mois de novembre, et devrait durer un an. Comme les autres ports du département, celui de Honfleur appliquera les normes de rénovation établies par le Calvados, dans sa transition environnementale. Les infrastructures portuaires seront notamment équipées de systèmes de refroidissement passif et d'équipements sobres en énergie, comme des LED ou encore des robinets économes. Tout mode de chauffage à énergie fossile sera exclu, remplacé par une production d'énergie renouvelable, via des panneaux photovoltaïques. Enfin, le Département priorise des constructions sur étage, pour gérer l'imperméabilisation des sols, avec de la végétalisation et des systèmes drainants.

Cette action de modernisation a déjà concerné d'autres ports en Normandie. Les travaux de celui de Dives-sur-Mer ont été finalisés cet été, et devraient en appeler d'autres prochainement.