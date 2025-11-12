En ce moment Hand in my pocket Alanis MORISSETTE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Honfleur. Le Département du Calvados va moderniser le port

Agriculture. Le port départemental de Honfleur va se refaire une beauté. Le Calvados engage des travaux de modernisations des bâtiments portuaires.

Publié le 12/11/2025 à 11h59 - Par Léo Besselievre
Honfleur. Le Département du Calvados va moderniser le port
Le port de Honfleur va être rénové et modernisé tout au long de l'année 2026. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dans un but de modernisation des infrastructures portuaires du port départemental d'Honfleur, le Calvados lance des travaux de rénovation, pour offrir un service de qualité aux usagers. Un chantier vient tout juste de commencer, et devrait durer jusqu'au dernier trimestre de 2026.

Des aménagements rénovés

Parmi les infrastructures liées à cette modernisation, des locaux à disposition de l'école de voile seront construits, et permettront d'avoir un espace dédié, avec une salle polyvalente et des bureaux. Le bâtiment sera construit en bardage bois, avec équipement de panneaux photovoltaïques. De plus, le bâtiment de la SNSM sera intégralement démoli et remplacé par un ensemble de 220m2. La structure actuelle était devenue trop petite. Et puis, le bâtiment de la jetée de l'Est va subir une réhabilitation intérieure et une mise aux normes. Ce sera aussi le cas pour le bâtiment du SAS de Commande, qui aura une nouvelle façade, en accord avec le nouveau bâtiment de la SNSM.

Un coût total de 2,9 millions d'euros

Cette opération de modernisation va coûter près de 2,9 millions d'euros, intégralement financés par le Département du Calvados, propriétaire des infrastructures. La maîtrise d'œuvre a été confiée à l'agence Avant-Propos Architectes, implantée à Honfleur. Après une première phase de préparation des travaux le mois dernier, le chantier se dévoile enfin en ce début du mois de novembre, et devrait durer un an. Comme les autres ports du département, celui de Honfleur appliquera les normes de rénovation établies par le Calvados, dans sa transition environnementale. Les infrastructures portuaires seront notamment équipées de systèmes de refroidissement passif et d'équipements sobres en énergie, comme des LED ou encore des robinets économes. Tout mode de chauffage à énergie fossile sera exclu, remplacé par une production d'énergie renouvelable, via des panneaux photovoltaïques. Enfin, le Département priorise des constructions sur étage, pour gérer l'imperméabilisation des sols, avec de la végétalisation et des systèmes drainants.

Cette action de modernisation a déjà concerné d'autres ports en Normandie. Les travaux de celui de Dives-sur-Mer ont été finalisés cet été, et devraient en appeler d'autres prochainement.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Honfleur. Le Département du Calvados va moderniser le port
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple