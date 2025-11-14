En ce moment Dis-moi oui SANTA
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 14 novembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 14/11/2025 à 06h30, mis à jour le 14/11/2025 à 07h19 - Par Laure
Bélier

Si vous manquez un peu de confiance en vous, un de vos amis très proches vous apportera son aide et ses précieux conseils.

Taureau

Vous bénéficiez d'un grand tonus et du coup vous avez besoin de bouger.

Gémeaux

Votre bonne humeur sera contagieuse et inspirera ceux qui vous entourent.

Cancer

En couple, soyez honnêtes l'un envers l'autre pour surmonter les conflits et retrouver la tranquillité ensemble.

Lion

Fixez-vous des objectifs précis et faites une pause après chaque tâche accomplie pour rester efficace tout au long de la journée.

Vierge

Faites attention que votre manière d'aimer ne devienne pas à la longue étouffante pour votre moitié, n'en faites pas des tonnes !

Balance

Cette journée ne sera pas propice aux pauses-café, plutôt aux efforts prolongés…

Scorpion

En cas de désaccord sur un sujet sensible avec un proche, répondez avec calme et tolérance pour éviter les conflits inutiles.

Sagittaire

Un simple mot peut transformer une discussion banale en un moment de tendre complicité.

Capricorne

N'oubliez pas de vous accorder également des moments en solo pour nourrir votre estime personnelle, cela enrichira votre relation.

Verseau

Cherchez à comprendre plutôt qu'à convaincre pour maintenir une relation saine et respectueuse.

Poissons

Moins vous écouterez votre petite voix intérieure, moins vous passerez à l'action.

 

