Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 13 novembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 13/11/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 13 novembre
Bélier

En parfait gestionnaire, vous faites rarement des erreurs. Mais il peut y avoir des exceptions, preuve en est !

Taureau

A vouloir être trop perfectionniste, vous risquez des tensions malencontreuses.

Gémeaux

Vous paraissez à cran, avec une certaine impulsivité, inhabituelle. Décompressez, vous en avez besoin.

Cancer

Vous chercherez à conserver le contrôle de tout, pourquoi ne pas vous laisser aller pour une fois ?

Lion

Gare à une prudence qui s'égare, ne prenez pas de décisions hâtives.

Vierge

Le trop est souvent l'ennemi du bien, alors calmez vos exigences.

Balance

Pensez à trier vos dossiers pour alléger votre charge mentale et retrouver une clarté bénéfique dans vos projets actuels.

Scorpion

Toujours soucieux d'éviter la moindre dépense superflue, voilà que vous êtes en charge de trouver le cadeau idéal !

Sagittaire

Vous n'avez pas à vous sentir coupable parce que vous avez besoin de passer du temps avec votre moitié. Votre entourage doit le comprendre.

Capricorne

Vivre au-dessus de vos moyens, ce serait vous tirer une balle dans le pied surtout, Prenez le temps d'évaluer vos besoins.

Verseau

Accordez-vous un moment pour découvrir un nouveau passe-temps qui stimule votre curiosité.

Poissons

Avant que la fatigue ne s'installe, adoptez les bons réflexes. Réduisez vos activités si nécessaire et privilégiez les pauses dans la journée.

