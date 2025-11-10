Près d'Etretat. Un quadragénaire secouru après un accident du travail : un collègue lui a transpercé le mollet avec un foret à bois

Un homme âgé de 43 ans a été secouru, lundi 10 novembre, au Tilleul près d'Etretat après un accident de chantier. La victime travaillait sur un corps de ferme dans un local technique à environ 3m de hauteur lorsqu'un collègue lui a accidentellement percé le mollet avec un foret à bois.

Arrivés sur place en toute fin de matinée, les pompiers ont découvert la victime sur un plancher instable avant de la prendre en charge et de sécuriser l'installation grâce à l'intervention d'une équipe de secours en milieux périlleux. L'opération a mobilisé également les forces de l'ordre, la mairie et l'hélicoptère Dragon 76.

La victime, médicalisée, a été héliportée en urgence relative vers le centre hospitalier du Havre.