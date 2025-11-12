En ce moment LAST FRIDAY NIGHT KATY PERRY
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 12 novembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 12/11/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 12 novembre
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Il est possible que le stress s'accumule au cours de la journée. Pour ne pas vous laisser embarquer dans une ambiance négative, évitez de ruminer.

Taureau

Ecoutez votre intuition et laissez-vous surprendre par vos découvertes personnelles.

Gémeaux

En amour, toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Il ne s'agit pas de mentir, mais de faire preuve de diplomatie !

Cancer

Ordinateurs, messageries, outils de production, vous serez fâché avec les mots de passe et cela va engendrer des retards plus ou moins longs.

Lion

Prenez un moment pour partager vos pensées avec un ami de confiance ou tenir un journal.

Vierge

Profitez de cette journée pour laisser votre bonne humeur s'exprimer librement.

Balance

Aujourd'hui, prenez le temps d'écouter votre moitié avec calme et patience.

Scorpion

Un simple mot valorisant peut renforcer vos liens et raviver l'amour dans le quotidien. Alors foncez !

Sagittaire

Prenez un moment pour échapper à la surcharge de votre emploi du temps. Se relaxer est essentiel aujourd'hui.

Capricorne

Si vous êtes en couple, des doutes sur vos sentiments peuvent émerger. Explorez-les avec objectivité et bienveillance.

Verseau

Accordez-vous une pause, même brève, pour vous ressourcer et maintenir un bon équilibre mental et physique.

Poissons

Une communication facilitée par des idées généreuses permet des relations agréables. Vous exprimez vos points de vue avec conviction.

Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 12 novembre
