Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 10 novembre

Bélier

Vous êtes bien déterminé à reprendre le pouvoir. Vous estimez avoir été trop gentil ces derniers temps.

Taureau

Faites preuve de lucidité et de sagesse en respectant le jardin secret de votre moitié.

Gémeaux

Attendez-vous à recevoir ce pour quoi vous avez tant œuvré. Vous êtes apprécié et reconnu.

Cancer

Privilégiez le repos ! C'est le bon moment pour prendre quelques jours de vacances.

Lion

Ne prenez aucun rendez-vous important, le blocage ou l'échec sera de mise, un peu de patience !

Vierge

Votre moral joue au yoyo, un coup en haut, un coup en bas, le pire étant que vous ignorez pourquoi. Reposez-vous.

Balance

Vous faites les choses avec sérieux et bienveillance et cela vous rapporte de brillants résultats.

Scorpion

Observez attentivement les choses. Vous ne pouvez vous engager dans une opération financière sans en connaître les tenants et les aboutissants.

Sagittaire

Prenez le temps de découvrir ou redécouvrir l'autre avec attention. Chaque moment partagé renforce votre lien.

Capricorne

Grâce à une grande capacité de concentration, vous arrivez à vos fins. Vous ne lâchez rien, c'est comme si votre obstination était décuplée !

Verseau

L'humeur est changeante, et ce manque de stabilité peut déséquilibrer la journée.

Poissons

Faire le choix de pardonner peut libérer une énergie positive inattendue aujourd'hui.