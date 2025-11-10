Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 10 novembre

Bélier
Vous êtes bien déterminé à reprendre le pouvoir. Vous estimez avoir été trop gentil ces derniers temps.
Taureau
Faites preuve de lucidité et de sagesse en respectant le jardin secret de votre moitié.
Gémeaux
Attendez-vous à recevoir ce pour quoi vous avez tant œuvré. Vous êtes apprécié et reconnu.
Cancer
Privilégiez le repos ! C'est le bon moment pour prendre quelques jours de vacances.
Lion
Ne prenez aucun rendez-vous important, le blocage ou l'échec sera de mise, un peu de patience !
Vierge
Votre moral joue au yoyo, un coup en haut, un coup en bas, le pire étant que vous ignorez pourquoi. Reposez-vous.
Balance
Vous faites les choses avec sérieux et bienveillance et cela vous rapporte de brillants résultats.
Scorpion
Observez attentivement les choses. Vous ne pouvez vous engager dans une opération financière sans en connaître les tenants et les aboutissants.
Sagittaire
Prenez le temps de découvrir ou redécouvrir l'autre avec attention. Chaque moment partagé renforce votre lien.
Capricorne
Grâce à une grande capacité de concentration, vous arrivez à vos fins. Vous ne lâchez rien, c'est comme si votre obstination était décuplée !
Verseau
L'humeur est changeante, et ce manque de stabilité peut déséquilibrer la journée.
Poissons
Faire le choix de pardonner peut libérer une énergie positive inattendue aujourd'hui.
