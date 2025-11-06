En ce moment The First Time Damiano DAVID
Environnement. Ce jeudi 6 novembre, le président de la Région Normandie Hervé Morin visitait la nouvelle station d'épuration située sur le territoire d'Isigny-Omaha Intercom. Son architecture en fait son originalité.

Publié le 06/11/2025 à 16h10 - Par Lilian Fermin
[Photos] Bessin. Ce corps de ferme est une station d'épuration !
Voici une station d'épuration à l'architecture typique du Bessin ! Elle traite les eaux usées des communes d'Omaha Beach. - Lilian Fermin

Quatre stations d'épuration qui n'en sont plus qu'une. Alors que celles d'Aure sur Mer, Vierville-sur-Mer et Saint-Laurent-sur-Mer fonctionnaient mal, et que celle de Colleville-sur-Mer devait connaître une extension, voilà que la station de traitement des eaux usées du littoral, construite par la communauté de communes Isigny-Omaha Intercom, est désormais debout, et fonctionne pour ces quatre communes.

"On pourrait en faire un gîte"

En étant située près du littoral, et sur un site classé, il lui fallait une architecture qui s'implante parfaitement dans l'environnement. "Une station d'épuration, ce n'est pas le plus fun, concède Patrick Thomines, président de la collectivité. Là, elle est enveloppée dans un corps de ferme."

La station d'épuration depuis son intérieur.La station d'épuration depuis son intérieur. - Lilian Fermin

Une idée originale, typique des lieux, qui tromperait même les curieux. "On pourrait en faire un gîte", a plaisanté le président de la Région Normandie Hervé Morin lors de sa visite des lieux ce jeudi 6 novembre.

Le président de la Région Normandie Hervé Morin a visité les installations ce jeudi 6 novembre.Le président de la Région Normandie Hervé Morin a visité les installations ce jeudi 6 novembre. - Lilian Fermin

Une station pour améliorer la qualité des huîtres

A la pointe de la modernité, cet équipement au coût de 7,5M€, dont une partie a été financée aussi par le cimetière américain, a une vertu sanitaire. "Les rejets ne partent plus directement vers la mer, mais retrouvent un cours d'eau, au sud, dans l'Aure, et se rejettent après beaucoup plus loin au niveau de la mer, de façon à décanter encore s'il y a des choses.

De quoi améliorer les conditions de baignade dans le secteur. Mais aussi de satisfaire les ostréiculteurs, impactés encore récemment par des soucis sanitaires liés à la qualité de l'eau. "C'est un intérêt commun pour tout le monde", complète Patrick Thomines.

Patrick Thomines

Galerie photos
La station d'épuration traite les eaux d'environ 5 000 habitants, mais aussi du cimetière américain. - Lilian Fermin L'eau n'est pas rejetée directement dans la mer, de quoi améliorer sa qualité. - Lilian Fermin Le président de la Région Normandie Hervé Morin a visité les installations ce jeudi 6 novembre. - Lilian Fermin La station d'épuration depuis son intérieur. - Lilian Fermin

