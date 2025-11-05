En ce moment Feel Good Charlotte CARDIN
Culture. Pour sa 15e saison prévue début 2026, "The Voice" va changer de visage. Le célèbre télécrochet de TF1 promet une édition inédite avec un tout nouveau coach.

Publié le 05/11/2025 à 17h44 - Par Kevin
Télévision. "The Voice" : un nouveau coach pour la prochaine saison sur TF1
La prochaine saison de "The Voice" sur TF1 va proposer un quatuor de coachs inédit avec un nouveau visage. - Instagram TF1

La 15e saison de The Voice est attendue début 2026 sur TF1. L'émission va se réinventer avec un quatuor de coachs totalement inédit.

Déjà confirmé, Florent Pagny fera son grand retour dans le fauteuil rouge. Le chanteur, vainqueur de la dernière saison avec Il Cello, avait promis de participer à cette édition avant de faire une longue pause.

A ses côtés, Amel Bent repart pour une cinquième saison. Fidèle au programme, elle apportera une fois encore son regard bienveillant et son expérience de la scène.

Autre retour remarqué : Lara Fabian. Absente depuis 2020, l'artiste retrouve l'aventure avec sa voix puissante et son exigence artistique.

Une publication partagée par TF1 (@tf1)

Tayc, le nouveau visage de The Voice

Et pour compléter ce trio, une surprise : Tayc rejoint les coachs ! L'interprète de Le Temps et N'y pense plus, pilier de la scène urbaine, apportera "un vent de fraîcheur et une vision nouvelle", selon TF1.

Un mélange de générations et de styles qui promet une saison pleine d'émotions et de nouveautés. Rendez-vous début 2026 pour découvrir cette nouvelle équipe.

Télévision. "The Voice" : un nouveau coach pour la prochaine saison sur TF1
