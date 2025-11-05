Musique. DJ Snake sort un nouvel album ce vendredi

Cinq ans après la sortie de "Carte Blanche", qui a donné naissance à des hits emblématiques comme Taki Taki et Loco Contigo, DJ Snake est de retour avec son quatrième album "Nomad". Initialement annoncé pour septembre, le voici enfin ce 7 novembre et parmi les titres, il y a ce remix de Paradise :

A l'intérieur, vous retrouverez des collaborations avec J Balvin, Future & Travis Scott ou encore Amadou & Mariam !

Vous pouvez le précommander sur la boutique officielle.