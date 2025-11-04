Saint-Pierre-en-Auge. Après deux ans de travaux, le centre aquatique Aquad'Auge va ouvrir ses portes

C'est un investissement très important entrepris par la Communauté d'agglomération Lisieux Normandie. Le nouveau centre aquatique situé à Saint-Pierre-en-Auge, représentant un budget d'environ 15 millions d'euros, accueillera ses premiers baigneurs lundi 15 décembre. Une ouverture très attendue après deux ans de travaux.

L'équipement baptisé Aquad'Auge a été conçu "pour conjuguer attractivité territoriale, transition écologique et apprentissage de la natation pour tous", vante la collectivité. Il contient des installations sportives, mais aussi un espace aqualudique, des espaces bien-être comme un sauna, un hammam ou une salle de soins, avec une accessibilité pour tous.