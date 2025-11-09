Caen. Acquitté ou condamné ? Un procès improvisé au Théâtre à l'Ouest

Ils y jouent plusieurs fois dans l'année. La Compagnie Macédoine revient à nouveau au Théâtre à l'Ouest de Caen mardi 11 novembre, pour y proposer leur spectacle intitulé Les Ténors de l'Impro. Le concept ? Du théâtre d'improvisation imaginé sous forme de matchs. Six comédiens, qui ont pour maître mot la spontanéité, se produisent sur scène face au public, dont la participation est nécessaire.

L'invité condamné ou acquitté

Ludovic Duchesne, comédien, coach de théâtre d'improvisation et directeur artistique, détaille le principe : "Le concept est celui d'une émission talk-show aux allures sarcastiques. Des comédiens humoristes prennent le rôle de juges, greffiers, avocat de la partie civile de la défense."

A chaque spectacle un invité comédien est choisi venant de la France ou de l'étranger. Cet invité, qui est l'accusé du soir, répond à un questionnaire au préalable qui est dévoilé et détourné le jour J. "Le public participe avec l'écriture de thèmes à aborder avant d'entrer dans la salle." Ces thèmes, qui sont ensuite mis dans leur Code civil, contribuent à l'improvisation. La défense est improvisée en public et c'est le public qui décidera à la fin, si l'invité mérite d'être relaxé ou condamné, auquel cas il devra revenir au prochain spectacle pour se défendre. Juliette Chouraqui sera l'invitée du spectacle du 11 novembre.

L'improvisation sous forme d'ateliers

"Cette passion vient du spectacle de rue, où la spontanéité permet d'être au plus près du public, tout en occupant les postes d'auteur, metteur en scène et comédien", relate Ludovic Duchesne.

"Avec un rayonnement jusqu'à l'international, Les Ténors de l'Impro proposent des ateliers loisirs, de la formation professionnelle, des stages d'improvisation avec intervention dans les collèges et les universités", affirme Zïa Duchesne, chargée de communication. Succès garanti à l'issue des stages, où confiance en soi rime avec plaisir.

Pratique. Les Ténors de l'Impro au Théâtre à l'Ouest de Caen le 11 novembre à 20h30. Tarif : 15€. Une représentation par mois, date suivante le 9 décembre. Toutes les dates sur www.assomacedoine.fr/saison.