En ce moment L'amour de ma vie LINH
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Acquitté ou condamné ? Un procès improvisé au Théâtre à l'Ouest

Loisir. La Compagnie Macédoine se produit une fois par mois au Théâtre à l'Ouest avec "Les Ténors de l'Impro".

Publié le 09/11/2025 à 08h30
Caen. Acquitté ou condamné ? Un procès improvisé au Théâtre à l'Ouest
Ludovic Duchesne, Aurélie Schneider, Benjamin Chauveau, Valérie Lepeltier, Nicolas Arrouët et Marion Dufour sont Les Ténors de l'Impro. - La Compagnie Macédoine

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ils y jouent plusieurs fois dans l'année. La Compagnie Macédoine revient à nouveau au Théâtre à l'Ouest de Caen mardi 11 novembre, pour y proposer leur spectacle intitulé Les Ténors de l'Impro. Le concept ? Du théâtre d'improvisation imaginé sous forme de matchs. Six comédiens, qui ont pour maître mot la spontanéité, se produisent sur scène face au public, dont la participation est nécessaire.

L'invité condamné ou acquitté

Ludovic Duchesne, comédien, coach de théâtre d'improvisation et directeur artistique, détaille le principe : "Le concept est celui d'une émission talk-show aux allures sarcastiques. Des comédiens humoristes prennent le rôle de juges, greffiers, avocat de la partie civile de la défense."

A chaque spectacle un invité comédien est choisi venant de la France ou de l'étranger. Cet invité, qui est l'accusé du soir, répond à un questionnaire au préalable qui est dévoilé et détourné le jour J. "Le public participe avec l'écriture de thèmes à aborder avant d'entrer dans la salle." Ces thèmes, qui sont ensuite mis dans leur Code civil, contribuent à l'improvisation. La défense est improvisée en public et c'est le public qui décidera à la fin, si l'invité mérite d'être relaxé ou condamné, auquel cas il devra revenir au prochain spectacle pour se défendre. Juliette Chouraqui sera l'invitée du spectacle du 11 novembre.

L'improvisation sous forme d'ateliers

"Cette passion vient du spectacle de rue, où la spontanéité permet d'être au plus près du public, tout en occupant les postes d'auteur, metteur en scène et comédien", relate Ludovic Duchesne.

"Avec un rayonnement jusqu'à l'international, Les Ténors de l'Impro proposent des ateliers loisirs, de la formation professionnelle, des stages d'improvisation avec intervention dans les collèges et les universités", affirme Zïa Duchesne, chargée de communication. Succès garanti à l'issue des stages, où confiance en soi rime avec plaisir.

Pratique. Les Ténors de l'Impro au Théâtre à l'Ouest de Caen le 11 novembre à 20h30. Tarif : 15€. Une représentation par mois, date suivante le 9 décembre. Toutes les dates sur www.assomacedoine.fr/saison.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Talkies Walkies 10 w
Talkies Walkies 10 w Chanas (38150) 120€ Découvrir
Télévision 164 cm
Télévision 164 cm Chanas (38150) 350€ Découvrir
Décodeur TV
Décodeur TV Chanas (38150) 80€ Découvrir
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Acquitté ou condamné ? Un procès improvisé au Théâtre à l'Ouest
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple