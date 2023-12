Caen. Les humoristes les plus drôles vont vous faire rire au Théâtre à l'Ouest

Préparez vos zygomatiques et attendez-vous à rire. Mercredi 13 décembre, et comme chaque mois, quelques-uns des humoristes les plus drôles de leur génération seront à l'affiche du Théâtre à l'Ouest, à Caen, dans le cadre de la tournée du Paris Comedy Club, qui regroupe environ 70 pépites françaises de l'humour.

Cette fois-ci, Sébastien Giray, humoriste et producteur du Paris Comedy Club, Lisa Perrio et Antek monteront sur scène. Les places s'arrachent mais pas de panique : si cette date affiche complet, un nouveau spectacle est programmé dès le mardi 16 janvier, avec d'autres artistes.

C'est quoi, le Paris Comedy Club ?

Le Paris Comedy Club, "c'est une sélection des meilleurs humoristes de la nouvelle génération", explique Sébastien Giray, producteur à l'origine du concept. Alors que le nombre d'humoristes explose, le Paris Comedy Club représente une sorte "label de l'humour".

Les jeunes talents qui le composent sillonnent la France depuis quelques années, passant de ville en ville. A chaque fois, trois humoristes montent sur scène. Et ces derniers apprécient de jouer en province, loin de Paris : "Le public y est plus accueillant, moins blasé", se réjouit Sébastien Giray. Et les Caennais ne devraient pas le faire mentir.

Pratique. Réservations sur theatrealouest.com/caen