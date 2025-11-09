Place du commerce en Seine-Maritime. Cafés et thés, bar et pâtisseries

Trois nouveautés sont à découvrir dans le centre-ville de Rouen, il s'agit d'une boutique de cafés et thés, d'un bar et d'une pâtisserie.
Du café, des vins et des gourmandises
A Rouen, l'enseigne spécialisée dans le thé et le café Brazicaf a été remplacée par Coffee Tea au 62 rue Jeanne-d'Arc. Colin Bellon a laissé place à son père William Bellon, maître torréfacteur qui a ouvert sa nouvelle boutique. On y trouve une multitude de thés, cafés et confiseries. Le magasin est ouvert au mardi au vendredi de 11h30 à 14h puis de 15h à 18h30 et le samedi de 10h à 13h30 et de 14h à 19h. Au 220 rue Martainville, un nouveau bar a ouvert, c'est Au 2e. Il remplace le restaurant Chez Cédric. Depuis le 16 octobre, on y boit du vin et on y déguste de la charcuterie et du fromage mais aussi des plats comme le fish and chips et même de la côte de bœuf. L'établissement est ouvert de 18h à 2h du mardi au samedi. Au 63 rue Saint-Gervais à Rouen, Le p'tit pâtissier a ouvert le 18 octobre dernier. On y mange des Paris-Brest, des cookies et on peut commander des gâteaux du mercredi au samedi de 10h à 17h30 et le dimanche de 9h à 12h30.
Coffee Tearemplace Brazicaf
Cette enseigne s'est installée au 62 rue Jeanne d'Arc à Rouen. Elle est ouverte du lundi au vendredi dès 11h30 et le samedi dès 10h.
Le maître torréfacteur William Bellon a ouvert une nouvelle boutique Coffee Tea à Rouen. "Je propose plus de 15 cafés, 126 thés dont une vingtaine de fabrications maison", indique-t-il. On peut aussi acheter des chocolats Valrhona, des sucres d'orge et même des oursons en guimauve.
Le bar Au 2e remplace Chez Cédric
Il s'est installé au 220 rue Martainville à Rouen, près de la place Saint-Marc. L'établissement est ouvert du mardi au samedi de 18h à 2h du matin.
"Dans ce bar à vin, on propose beaucoup de choses à boire et à manger", assure Alain Blain, cogérant d'Au 2e. Vins rouges, blancs et rosés sont à la carte aux côtés de la côte de bœuf, des huîtres, des os à moelle et des œufs mimosa. On peut aussi manger du fromage et de la charcuterie.
Le p'tit pâtissier, nouvelle pâtisserie
Cette nouvelle pâtisserie a élu domicile au 63 rue Saint-Gervais à Rouen.Elle est ouverte du mercredi au samedi de 10h à 17h30 et le dimanche de 9h à 12h30.
"On a une gamme de gâteaux de voyage comme des cookies et des financiers", énumère Guillaume Gaudin, gérant. En vitrine, on retrouve aussi des tartes caramel ou au citron et des entremets individuels. Pour goûter de plus gros gâteaux, il faut passer commande une semaine avant.
