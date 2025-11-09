Place du commerce en Seine-Maritime. Cafés et thés, bar et pâtisseries

Trois nouveautés sont à découvrir dans le centre-ville de Rouen, il s'agit d'une boutique de cafés et thés, d'un bar et d'une pâtisserie.

Du café, des vins et des gourmandises

A Rouen, l'enseigne spécialisée dans le thé et le café Brazicaf a été remplacée par Coffee Tea au 62 rue Jeanne-d'Arc. Colin Bellon a laissé place à son père William Bellon, maître torréfacteur qui a ouvert sa nouvelle boutique. On y trouve une multitude de thés, cafés et confiseries. Le magasin est ouvert au mardi au vendredi de 11h30 à 14h puis de 15h à 18h30 et le samedi de 10h à 13h30 et de 14h à 19h. Au 220 rue Martainville, un nouveau bar a ouvert, c'est Au 2e. Il remplace le restaurant Chez Cédric. Depuis le 16 octobre, on y boit du vin et on y déguste de la charcuterie et du fromage mais aussi des plats comme le fish and chips et même de la côte de bœuf. L'établissement est ouvert de 18h à 2h du mardi au samedi. Au 63 rue Saint-Gervais à Rouen, Le p'tit pâtissier a ouvert le 18 octobre dernier. On y mange des Paris-Brest, des cookies et on peut commander des gâteaux du mercredi au samedi de 10h à 17h30 et le dimanche de 9h à 12h30.