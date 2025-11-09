En ce moment FAMILY PORTRAIT PINK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Place du commerce en Seine-Maritime. Cafés et thés, bar et pâtisseries

Economie. Dans le centre-ville rouennais, une boutique spécialisée dans les thés et les cafés, un bar et une pâtisserie ont ouvert.

Publié le 09/11/2025 à 17h00 - Par Justine Carrère
Place du commerce en Seine-Maritime. Cafés et thés, bar et pâtisseries
Cette semaine, trois commerces sont à découvrir à Rouen : la boutique Coffee Tea, le bar Au 2e et la pâtisserie Le p'tit pâtissier.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Trois nouveautés sont à découvrir dans le centre-ville de Rouen, il s'agit d'une boutique de cafés et thés, d'un bar et d'une pâtisserie.

Du café, des vins et des gourmandises

A Rouen, l'enseigne spécialisée dans le thé et le café Brazicaf a été remplacée par Coffee Tea au 62 rue Jeanne-d'Arc. Colin Bellon a laissé place à son père William Bellon, maître torréfacteur qui a ouvert sa nouvelle boutique. On y trouve une multitude de thés, cafés et confiseries. Le magasin est ouvert au mardi au vendredi de 11h30 à 14h puis de 15h à 18h30 et le samedi de 10h à 13h30 et de 14h à 19h. Au 220 rue Martainville, un nouveau bar a ouvert, c'est Au 2e. Il remplace le restaurant Chez Cédric. Depuis le 16 octobre, on y boit du vin et on y déguste de la charcuterie et du fromage mais aussi des plats comme le fish and chips et même de la côte de bœuf. L'établissement est ouvert de 18h à 2h du mardi au samedi. Au 63 rue Saint-Gervais à Rouen, Le p'tit pâtissier a ouvert le 18 octobre dernier. On y mange des Paris-Brest, des cookies et on peut commander des gâteaux du mercredi au samedi de 10h à 17h30 et le dimanche de 9h à 12h30.

Coffee Tearemplace Brazicaf

Place du commerce. Coffee Tearemplace Brazicaf
William Bellon est le gérant de Coffee Tea à Rouen. Il a ouvert une nouvelle boutique rue Jeanne d'Arc il y a six mois.

Cette enseigne s'est installée au 62 rue Jeanne d'Arc à Rouen. Elle est ouverte du lundi au vendredi dès 11h30 et le samedi dès 10h.

Le maître torréfacteur William Bellon a ouvert une nouvelle boutique Coffee Tea à Rouen. "Je propose plus de 15 cafés, 126 thés dont une vingtaine de fabrications maison", indique-t-il. On peut aussi acheter des chocolats Valrhona, des sucres d'orge et même des oursons en guimauve.

Le bar Au 2e remplace Chez Cédric

Place du commerce. Le bar Au 2e remplace Chez Cédric
Alain Blain codirige le bar Au 2e, rue Martainville, à Rouen, avec son associé Julien Ouvry.

Il s'est installé au 220 rue Martainville à Rouen, près de la place Saint-Marc. L'établissement est ouvert du mardi au samedi de 18h à 2h du matin.

"Dans ce bar à vin, on propose beaucoup de choses à boire et à manger", assure Alain Blain, cogérant d'Au 2e. Vins rouges, blancs et rosés sont à la carte aux côtés de la côte de bœuf, des huîtres, des os à moelle et des œufs mimosa. On peut aussi manger du fromage et de la charcuterie.

Le p'tit pâtissier, nouvelle pâtisserie

Place du commerce. Le p'tit pâtissier, nouvelle pâtisserie
Guillaume Gaudin est le responsable du P'tit pâtissier à Rouen. Cette pâtisserie a ouvert le 18 octobre dernier.

Cette nouvelle pâtisserie a élu domicile au 63 rue Saint-Gervais à Rouen.Elle est ouverte du mercredi au samedi de 10h à 17h30 et le dimanche de 9h à 12h30.

"On a une gamme de gâteaux de voyage comme des cookies et des financiers", énumère Guillaume Gaudin, gérant. En vitrine, on retrouve aussi des tartes caramel ou au citron et des entremets individuels. Pour goûter de plus gros gâteaux, il faut passer commande une semaine avant.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Talkies Walkies 10 w
Talkies Walkies 10 w Chanas (38150) 120€ Découvrir
Télévision 164 cm
Télévision 164 cm Chanas (38150) 350€ Découvrir
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Place du commerce en Seine-Maritime. Cafés et thés, bar et pâtisseries
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple