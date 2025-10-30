Gastronomie. La foire à l'Andouille revient à Vire pour une 34e édition 

C'est le rendez-vous incontournable des producteurs locaux et venus de toute la France : la Foire à l'Andouille revient à Vire pour sa 34e édition, du 31 octobre au 2 novembre.

Des démonstrations et des dégustations culinaires

Au programme : dégustations de produits du terroir, ateliers de cuisine en famille pour apprendre à préparer des recettes à base d'andouille, et de nombreuses animations pour les enfants. "La nouveauté cette année, c'est la présence de chefs qui feront des démonstrations culinaires autour de l'andouille de Vire", précise Laurence Audoli, organisatrice de la foire.

Plus qu'un simple événement festif, elle souligne que "c'est une véritable vitrine pour les commerçants, notamment pour les jeunes qui se lancent : une belle occasion de se faire connaître".

Pratique. Tarifs : 4€, gratuit pour les - de 12 ans. Dans le hall de l'hippodrome Robert Auvray. Du vendredi 31 octobre au dimanche 2 novembre, de 10h à 18h.