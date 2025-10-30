Chance. Il mise 8€ au PMU dans l'Eure… et décroche plus de 111 000€ !

Le ticket a été validé samedi 25 octobre au Café de la Paix, à Alizay (Eure), un établissement convivial tenu par Séverine et Raynald Legendre depuis plus de deux ans et demi. "Nous n'avions encore jamais eu un gain supérieur à 100 000€. Le gagnant est un habitué du bar, il vient tous les jours", confie Séverine, ravie pour son client.

L'homme, resté discret, a suivi la course sur place avant de venir récupérer son gain dès le lundi suivant.

L'Eure, terre de grands gagnants PMU en 2025

Avec ce nouveau jackpot, le département de l'Eure compte désormais trois grands gagnants PMU depuis le début de l'année. Le premier, à Gisors, avait décroché 230 828€ le 10 juin.

Le second, toujours à Gisors, avait remporté 118 003€ le 26 juin. Celui d'Alizay devient donc le troisième grand gagnant du département, rejoignant la liste des 157 chanceux recensés à travers la France depuis janvier 2025.

Une région normande particulièrement chanceuse

L'an dernier, en 2024, un seul joueur eurois avait franchi la barre symbolique des 300 000€, à Breteuil, avec un gain record de 321 042€. Les statistiques du PMU confirment que la Normandie reste une région où la chance sourit régulièrement aux parieurs, entre convivialité des cafés et passion pour les chevaux.

Jouer, oui, mais toujours avec modération

Si les histoires de grands gagnants font rêver, il est important de rappeler que les jeux d'argent doivent rester un plaisir occasionnel. Le hasard ne garantit jamais de gain et le jeu excessif peut entraîner des difficultés financières.

Pour toute information ou aide, rendez-vous sur joueurs-info-service.fr ou au 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).