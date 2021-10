Ingrédients:

1/4 de chou vert frisé (260 g)

1 carotte (120 g)

1 gousse d’ail

1 cuillerée à café d’huile

2 tranches de bacon un peu épaisses, dégraissées (40 g)

1 cuillère à soupe de ciboulette ciselée

Sel, poivre, quatre-épices

Epluchez et lavez le chou. Coupez ses feuilles en lanières et plongez-les 5 minutes dans l’eau bouillante. Puis égouttez-les, passez-les sous l’eau froide et égouttez-les à nouveau.

Pelez et émincez la gousse d’ail. Epluchez la carotte et coupez-la en petits dés.

Coupez le bacon en lanières (comme des petits lardons).

Faites chauffer l’huile dans une cocotte et faites revenir la gousse d’ail et les dés de carotte.

Ajoutez le chou, le bacon et 1 litre d’eau bouillante. Assaisonnez de sel, de poivre et d’une pincée de quatre-épices. Faites cuire sans couvrir pendant 25 minutes.

Servez parsemé de ciboulette.