Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 1er novembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 01/11/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 1er novembre
Bélier

Un projet familial important se débloquera grâce à votre capacité à concilier les envies de chacun.

Taureau

Vous parvenez à relativiser certains problèmes du quotidien et à vous dire qu'il y a plus important dans la vie.

Gémeaux

Un geste simple, comme préparer votre repas à l'avance, vous permettra de gagner un temps précieux.

Cancer

Il est possible que vous receviez des nouvelles d'une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps.

Lion

Vous ressentirez le besoin de structurer votre journée pour éviter la fatigue.

Vierge

Certains adopteront une nouvelle habitude qui améliorera leur quotidien de façon notable.

Balance

Vous pourriez ressentir une insatisfaction sans vraiment savoir d'où elle vient.

Scorpion

Une petite baisse de forme n'est pas à exclure, il faut dire que la journée ne se prête pas réellement au repos.

Sagittaire

Reposer vous et concentrez-vous sur les urgences. Rien ne sert de courir dans tous les sens lorsqu'on a l'esprit à l'envers.

Capricorne

Que vous soyez en couple ou célibataire, il est fort possible que vous viviez une très belle journée ! Profitez-en !

Verseau

Vous devriez voir votre relation s'approfondir, vos liens se consolider.

Poissons

Votre moral remonte et vous aurez envie de mieux prendre soin de vous. Alors, faites-le.

