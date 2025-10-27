En ce moment Belong Together Mark AMBOR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Des ateliers créatifs organisés par Citémômes

Loisir. Des ateliers ludiques sont proposés par l'association culturelle Citémômes à Rouen, jeudi 30 et vendredi 31 octobre.

Publié le 27/10/2025 à 16h18 - Par Elodie Laval
Rouen. Des ateliers créatifs organisés par Citémômes
Pour concevoir ces décorations personnalisées, les techniques sont variées : collage, tissage, pliage ou encore dessin.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les 30 et 31 octobre, chaque jour, trois ateliers créatifs sont proposés aux enfants chez Citémômes. Accessibles dès 4 ans, ils permettent de réunir les fratries. La jauge réduite et l'encadrement de chaque atelier par deux animateurs facilitent une bonne prise en charge de l'enfant qui est invité à faire preuve de créativité. Quatre ateliers sont proposés pour l'occasion, dont des best-sellers comme la création de potion magique de décoration, ou le tissage de toile d'araignée géante. "Ce sont des ateliers pratiques et ludiques, qui utilisent pour matériaux des objets de récupération, précise Mathilde Millot, responsable de la structure. Toutes les décorations créées sont faciles à refaire à la maison !" Cette année, la nouveauté c'est l'Halloween party : "Evidemment les enfants peuvent venir déguisés. L'Halloween party est couplée avec un goûter, ce n'est pas seulement un moment de créativité c'est aussi un moment convivial !"

Pratique. Citémômes, rue du Moulinet à Rouen. A partir de 10h30. 15 à 20€. particuliers.citemomes.fr

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Des ateliers créatifs organisés par Citémômes
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple