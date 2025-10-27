Rouen. Des ateliers créatifs organisés par Citémômes

Les 30 et 31 octobre, chaque jour, trois ateliers créatifs sont proposés aux enfants chez Citémômes. Accessibles dès 4 ans, ils permettent de réunir les fratries. La jauge réduite et l'encadrement de chaque atelier par deux animateurs facilitent une bonne prise en charge de l'enfant qui est invité à faire preuve de créativité. Quatre ateliers sont proposés pour l'occasion, dont des best-sellers comme la création de potion magique de décoration, ou le tissage de toile d'araignée géante. "Ce sont des ateliers pratiques et ludiques, qui utilisent pour matériaux des objets de récupération, précise Mathilde Millot, responsable de la structure. Toutes les décorations créées sont faciles à refaire à la maison !" Cette année, la nouveauté c'est l'Halloween party : "Evidemment les enfants peuvent venir déguisés. L'Halloween party est couplée avec un goûter, ce n'est pas seulement un moment de créativité c'est aussi un moment convivial !"

Pratique. Citémômes, rue du Moulinet à Rouen. A partir de 10h30. 15 à 20€. particuliers.citemomes.fr