Rouen. Gagnez vos tickets pour la Foire Saint-Romain de Rouen

Après plus d'1.5 million de visiteurs l'année dernière, venez vous aussi profiter de plus de 200 manèges et attractions à la Foire Saint-Romain. Cette année encore, nombreux sont ceux qui viendront pour s'offrir une montée d'adrenaline ou bien pour manger des pommes d'amours ou gaufres au chocolat.

Horaires de la foire :

- lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 14h à 23h

- vendredi, samedi et veille de jours fériés de 14h à 1h

- ouverture dès 11h30 pour la restauration présente sur place

Date : jusqu'au 23 novembre sur la presqu'île Saint-Gervais à Rouen.

