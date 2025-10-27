En ce moment Mille fois M POKORA
Rouen. Gagnez vos tickets pour la Foire Saint-Romain de Rouen

En partenariat avec Tendance Ouest, venez faire le plein de sensations fortes et vous amusez à la Foire Saint-Romain de Rouen.

Publié le 27/10/2025 à 18h00
Après plus d'1.5 million de visiteurs l'année dernière, venez vous aussi profiter de plus de 200 manèges et attractions à la Foire Saint-Romain. Cette année encore, nombreux sont ceux qui viendront pour s'offrir une montée d'adrenaline ou bien pour manger des pommes d'amours ou gaufres au chocolat.

Horaires de la foire :

- lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 14h à 23h

- vendredi, samedi et veille de jours fériés de 14h à 1h

- ouverture dès 11h30 pour la restauration présente sur place

Date : jusqu'au 23 novembre sur la presqu'île Saint-Gervais à Rouen.

⇒ Pour tentez de gagner vos tickets, remplissez le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le 31 octobre.

Rouen. Gagnez vos tickets pour la Foire Saint-Romain de Rouen
