Parc animalier de Champrépus. Un guépard s'en va, deux autres arrivent

Le parc animalier de Champrépus accueille deux nouveaux pensionnaires. Les deux jeunes guépards, Hercule et Hélios, sont âgés de deux ans.

Ces deux félins arrivent de Peaugres en Ardèche, après le départ de Ukulélé, un guépard âgé d'une dizaine d'années, qui a fait le chemin inverse vers l'Ardèche.

Le parc animalier accueille quelque 400 animaux, dont certains en voie de disparition.

Un parc aux couleurs d'automne

Le parc animalier de Champrépus est ouvert pour ces vacances de la Toussaint avec tout un programme d'animation pour les visiteurs du parc autour des citrouilles et des couleurs d'automne.

Vendredi 31 octobre, chaque visiteur est invité à venir déguisé, et un stand de maquillage sera disponible. Un concours d'épouvantails, le défi de la citrouille, avec des cadeaux à la clé, des entrées, des activités "soigneurs d'un jour", des packs familles ou des peluches.