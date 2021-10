La jeune Carrie Bradshaw se dévoile en vidéo

Cet aperçu de pratiquement trois minutes met en lumière la célébre New-Yorkaise, fan de mode et philosophe des relations amoureuses en 1984. Alors âgée de 16 ans, Carrie Bradshaw va quitter sa Nouvelle-Angleterre natale pour Manhattan. Son goût déjà prononcé pour la mode lui permettra de rencontrer une journaliste d'Interview Magazine.

L'actrice AnnaSophia Robb a la lourde tache de succéder à Sarah Jessica Parker, qui incarnait cette héroïne dans la série et les films Sex and the City. Les téléspectateurs pourront juger de sa prestation par eux-mêmes à partir de janvier prochain, sur la chaîne américaine CW.

Un moment envisagé sur HBO puis au grand écran, The Carrie Diaries arrive finalement à la télévision sous l'impulsion des créateurs de Gossip Girl. L'auteur des romans Sex and the City, Candace Bushnell, participera à la série en qualité de productrice.