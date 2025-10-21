En ce moment Love'n'Tendresse Eddy DE PRETTO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Yvetot. Une ambulance percute un utilitaire faisant quatre blessés

Sécurité. Un choc arrière entre un utilitaire et une ambulance privée a eu lieu, lundi 20 octobre, à Yvetot. L'ambulance était en cours de transports au moment de l'incident qui a fait 4 blessés légers.

Publié le 21/10/2025 à 08h41, mis à jour le 21/10/2025 à 18h16 - Par Alexandre Leno
Yvetot. Une ambulance percute un utilitaire faisant quatre blessés
L'ambulance était en cours de transport lorsqu'elle a percuté l'utilitaire. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Alors qu'elle transportait une victime, une ambulance privée a percuté un utilitaire à hauteur d'Yvetot, lundi 20 octobre, sur la départementale 131E. Le choc a eu lieu vers 15h30.

18 pompiers mobilisés

Un important dispositif de secours a été mis en place soit sept engins et 18 pompiers mobilisés. Cinq personnes ont été prises en charge dont 4 victimes blessées légèrement. Les secours ont dû d'abord prendre en charge la victime en cours de transport à l'arrière de l'ambulance, une femme de 59 ans, légèrement blessée, qui a été évacuée sur l'hôpital du secteur.

Les deux ambulanciers ont été conduits à l'hôpital

Les deux ambulanciers, un homme de 45 ans et une femme de 29 ans, ont été conduits également à l'hôpital en urgence relative. Un homme de 22 ans se trouvant dans l'utilitaire, légèrement blessé lui aussi, a été laissé sur place. Une autre personne âgée 41 ans, impliquée dans l'accident, est sortie indemne. L'opération des pompiers a nécessité la neutralisation d'une voie sur l'axe concerné.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Yvetot. Une ambulance percute un utilitaire faisant quatre blessés
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple