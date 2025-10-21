Yvetot. Un utilitaire percute une ambulance faisant quatre blessés

Alors qu'elle transportait une victime, une ambulance privée a été percutée par un utilitaire à hauteur d'Yvetot, lundi 20 octobre, sur la départementale 131E. Le choc a eu lieu vers 15h30.

18 pompiers mobilisés

Un important dispositif de secours a été mis en place soit sept engins et 18 pompiers mobilisés. Cinq personnes ont été prises en charge dont 4 victimes blessées légèrement. Les secours ont dû d'abord prendre en charge la victime en cours de transport à l'arrière de l'ambulance, une femme de 59 ans, légèrement blessée, qui a été évacuée sur l'hôpital du secteur.

Les deux ambulanciers ont été conduits à l'hôpital

Les deux ambulanciers, un homme de 45 ans et une femme de 29 ans, ont été conduits également à l'hôpital en urgence relative. Un homme de 22 ans se trouvant dans l'utilitaire, légèrement blessé lui aussi, a été laissé sur place. Une autre personne âgée 41 ans, impliquée dans l'accident, est sortie indemne. L'opération des pompiers a nécessité la neutralisation d'une voie sur l'axe concerné.