Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mardi 21 octobre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 8 Gerard Ter Borch
Le 13 Weemagatee
Le 3 Kalaoun
Le 2 Britania
Le 6 Princesse d'amour
Le 9 Deodata
Le 4 Quest for magic
Le 1 Avant l'orage
Départ à 13h55
Le prix des Equidays se court à l'hippodrome de Clairefontaine dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 400 mètres.
