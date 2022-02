Paul-Henri Mathieu conserve son titre

L'Alsacien, 33ème joueur mondial, a battu Julien Benneteau en finale (6-3, 6-2). Si l'affiche rêvée n'a pas tenu toutes ses promesses en terme de qualité de jeu, le bilan de cette troisième édition de l'Open de Caen n'en demeure pas moins positif.



Charles-Antoine Brezac, la surprise de l’Open

Le succès populaire de ce tournoi y est pour beaucoup. “Les tribunes (ndlr : qui pouvaient accueillir 1 500 personnes) ont été remplies pendant les trois derniers jours”, s’est félicité Aristide Olivier, président du Tennis club de Caen, au moment de la remise des récompenses. Sur le plan sportif, la belle surprise des quatre jours de compétition est venue de Charles-Antoine Brezac, tête bien faite (ce dernier a obtenu son concours d’avocat avant de se lancer sur le circuit ATP en début d’année) et sportif accompli. Après avoir éliminé Nicolas Mahut en quart de finale, il a sérieusement titillé Paul-Henri Mathieu en demi. Mais la tête de série numéro 1 s’en est sortie sans trembler (6-3, 7-5) et pouvait, en toute sérénité, préparer sa finale contre Julien Benneteau, qualifié à la suite du forfait de Michaël Llodra. Ce dernier s’était plein de douleur après son match en quart de final dimanche 15 novembre.



Rendez-vous en 2010 pour une revanche

Sans aucune pression, les deux amis, Mathieu et Benneteau, avaient surtout à coeur de se faire plaisir. Les sourires échangés sur le terrain l’ont attesté. Mais le résultat final n’a souffert d’aucune contestation. Julien Benneteau a rapidement cédé. “Ce n’est jamais évident de jouer contre un adversaire qu’on connaît très bien, expliquait-il après la rencontre. J’ai un peu moins bien servi, et c’est ce qui a fait la différence.”

Le dernier tombeur de Roger Federer a toutefois donné rendez-vous à l’an prochain pour la revanche. Paul-Henri Mathieu a également fait savoir qu’il aimerait défendre une nouvelle fois son titre. “Je suis très heureux d’avoir pu revenir cette année. C’est agréable de jouer devant tant de monde et de pouvoir redonner un peu de ce qu’on nous a apporté”, a t-il conclu.



