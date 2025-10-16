Autrice, compositrice et interprète, Vernis Rouge s’impose aujourd’hui comme l’une des voix montantes de la nouvelle scène française. Avec son univers à la fois brut et raffiné, elle mêle la douceur du piano à des textes pleins de force et de sincérité.

Le grand public l’a découverte lors de son passage remarqué dans The Voice, avec une reprise piano-voix du titre Bande organisée. Depuis, son parcours ne cesse de prendre de l’ampleur. Vernis Rouge trace sa route avec assurance, entre audace artistique et élégance naturelle.

Avant de retrouver Vernis Rouge sur la scène du Casino de Bagnoles de l'Orne, le public aura le plaisir de découvrir SÉRI en première partie — un artiste à suivre, à la croisée de la chanson et de la pop moderne.

Rendez-vous sur la billetterie dès maintenant pour réserver vos places.