Musique. The Weeknd ajoute de nouvelles dates françaises à sa tournée !

La tournée "After Hours Till Dawn 2026" de The Weeknd est déjà un succès. Amorcée en 2022, elle couvre les trois derniers albums de l'artiste : "After Hours" (2020), "Dawn FM" (2022) et "Hurry Up Tomorrow" (2025).

A tel point que la superstar mondiale certifiée diamant a annoncé sept nouvelles dates en Europe pour sa tournée des stades, une extension d'une série déjà record qui a compté plus de 40 stades complets cette année.

La tournée 2026 comprendra désormais de nouvelles étapes à Manchester, Copenhague, Munich, Lille, Barcelone et Lisbonne, ainsi qu'une date supplémentaire à Paris, le 8 juillet 2026, portant à quatre le nombre de soirées au Stade de France.

Si vous souhaitez applaudir le chanteur canadien en France, il faudra être prêt ce jeudi 16 et vendredi 17 octobre. En effet les pré-ventes de la nouvelle date lilloise du samedi 4 juillet 2026 ont lieu ce jeudi à 12h . Les ventes générales auront lieu vendredi à 12h. Cliquez sur ce lien pour Lille.

Pour le Stade de France et sa nouvelle date du mercredi 8 juillet, il faudra être prêt à l'ouverture des ventes ce vendredi 17 octobre à 12h. Suivez ce lien pour le Stade de France.