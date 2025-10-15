En ce moment L'horizon Pierre GARNIER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. The Weeknd ajoute de nouvelles dates françaises à sa tournée !

Loisir. The Weeknd s'apprête à faire vibrer l'Europe l'été prochain. Les concerts affichent complet très vite, alors The Weeknd rajoute de nouvelles dates au Stade de France et à Lille.

Publié le 15/10/2025 à 14h10 - Par Laure
Musique. The Weeknd ajoute de nouvelles dates françaises à sa tournée !
Les ventes ont lieu ce vendredi 17 octobre, soyez prêt !

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La tournée "After Hours Till Dawn 2026" de The Weeknd est déjà un succès. Amorcée en 2022, elle couvre les trois derniers albums de l'artiste : "After Hours" (2020), "Dawn FM" (2022) et "Hurry Up Tomorrow" (2025). 

A tel point que la superstar mondiale certifiée diamant a annoncé sept nouvelles dates en Europe pour sa tournée des stades, une extension d'une série déjà record qui a compté plus de 40 stades complets cette année.

La tournée 2026 comprendra désormais de nouvelles étapes à Manchester, Copenhague, Munich, Lille, Barcelone et Lisbonne, ainsi qu'une date supplémentaire à Paris, le 8 juillet 2026, portant à quatre le nombre de soirées au Stade de France.

Si vous souhaitez applaudir le chanteur canadien en France, il faudra être prêt ce jeudi 16 et vendredi 17 octobre. En effet les pré-ventes de la nouvelle date lilloise du samedi 4 juillet 2026 ont lieu ce jeudi à 12h . Les ventes générales auront lieu vendredi à 12h. Cliquez sur ce lien pour Lille

Pour le Stade de France et sa nouvelle date du mercredi 8 juillet, il faudra être prêt à l'ouverture des ventes ce vendredi 17 octobre à 12h. Suivez ce lien pour le Stade de France.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. The Weeknd ajoute de nouvelles dates françaises à sa tournée !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple