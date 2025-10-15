Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mercredi 15 octobre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 9 Hadès de l'iton
Le 4 Jappeloup turgot
Le 10 Indy de jyr
Le 13 Harmony du rabutin
Le 11 horatius d'ela
Le 7 Implora Mauzun
Le 15 Harley gema
Le 3 Impérial durabutin
Départ à 13h55
Le grand national du trot se court à l'hippodrome de Feurs dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 850 mètres
