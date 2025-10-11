En ce moment Houdini DUA LIPA
[Actualisé] Sud Manche. Un enfant de 7 ans et ses parents décèdent dans l'incendie de leur maison

Sécurité. Un incendie s'est déclaré dans une habitation de Poilley, dans la nuit de ce samedi 11 octobre. Un enfant de 7 ans et ses deux parents sont décédés et un enfant de 2 ans a été gravement blessé.

Publié le 11/10/2025 à 16h20 - Par Simon Lebaron
Une cinquantaine de pompiers sont engagés sur un important incendie dans le sud-Manche.

"Les corps de l'enfant de 7 ans et de sa maman ont été retrouvés", indique le procureur de Coutances.

Dramatique incendie dans le sud-Manche. Une maison a pris feu au lieu-dit Le Pavement à Poilley. L'incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi 11 octobre, vers 4h du matin, au rez-de-chaussée de l'habitation. Un homme est mort, tandis qu'une femme, annoncée d'abord comme blessée grave par le Sdis de la Manche, et un enfant de 7 ans étaient toujours recherchés par les secours, a indiqué le parquet de Coutances. Un enfant de 2 ans, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital. "Ses jours ne semblent pas en danger, mais toute précaution doit être prise sur ce point", souligne le parquet.

L'homme retrouvé mort serait le père de famille, selon une source proche de l'enquête. Les recherches sont rendues difficiles par les dégâts causés par l'incendie, qui ont fragilisé la structure de la maison. Le bilan du Sdis de la Manche, un peu plus d'une heure après l'incendie, faisait état d'un risque de propagation à l'étage et aux maisons voisines. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers étaient sur place.

