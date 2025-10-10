Saint-Sauveur-Villages. Gagnez 2 places pour Les Saints Sauveurs du Rock

Ce 25 octobre, Les Saint Sauveurs du Rock fêtent leur 17e édition à l'Espace Culturel de Saint Sauveur Village.

Au programme de cet évènement :

- Kokomo : un mélange de rock et d'électro

- Madam : un groupe de power rock

- Cartoon Machine : un mix entre musique de dessins animés et rock

- Meteor : un groupe de heavy-rock

Restauration et buvette disponible sur place.

Date : 25 octobre à 19H à l'Espace Culturel de Saint Sauveur Village

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 entrées, remplisser simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le mercredi 15 octobre.