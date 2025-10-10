Saint-Sauveur-Villages. Gagnez 2 places pour Les Saints Sauveurs du Rock

Ce 25 octobre, Les Saint Sauveurs du Rock fêtent leur 17e édition à l'Espace Culturel de Saint Sauveur Village.
Au programme de cet évènement :
- Kokomo : un mélange de rock et d'électro
- Madam : un groupe de power rock
- Cartoon Machine : un mix entre musique de dessins animés et rock
- Meteor : un groupe de heavy-rock
Restauration et buvette disponible sur place.
Date : 25 octobre à 19H à l'Espace Culturel de Saint Sauveur Village
