Vos pronostics hippiques gratuits pour ce vendredi 10 octobre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 12 Ialto d'hertals
Le 11 Iacynthe didjeap
Le 9 Himberland
Le 10 Hollywood du bois
Le 7 Intouchable
Le 13 Furioso fligny
Le 8 Hold up du digeon
Le 14 Grez
Départ à 20h15
Le prix Hera se court en nocturne à l'hippodrome de Vincennes dans la 4ème course. Ils seront 13 au départ d'un parcours de 2 850 mètres (le 3 est non partant).
