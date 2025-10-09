KPop Demon Hunters. Le film sensation de 2025 révèle un nouveau single !

KPop Demon Hunters est le film événement de cette année 2025. Il est devenu le film le plus vu de la plateforme Netflix et son succès est tel que les créateurs ont sorti une chanson du film en single : Golden. Le titre que vous avez découvert avec Tendance Ouest est notamment classé à la 1re place du top des meilleures ventes de singles aux Etats-Unis pour la 8e semaine consécutive !

Pour surfer sur la vague du succès, vous allez pouvoir découvrir un nouveau single : Soda pop. Cette fois interprété par le groupe de garçons du film, les Saja Boys.

Un titre pop efficace et dynamique. Attribué aux "méchants" du film, aura-t-il le même succès que celui des héroïnes ? Affaire à suivre…