Enlèvement à Alençon. La petite fille de 3 ans retrouvée saine et sauve en Bretagne

Sécurité. La petite Khuslen a été retrouvée saine et sauve dans le Morbihan, mercredi 8 octobre, après une alerte enlèvement levée dans la matinée. Son père, soupçonné de l'avoir kidnappée, a été interpellé.

Publié le 08/10/2025 à 14h17 - Par Simon Lebaron
Enlèvement à Alençon. La petite fille de 3 ans retrouvée saine et sauve en Bretagne
La police a retrouvé la petite fille de 3 ans près de Vannes, en Bretagne. - Illustration

Khuslen a été retrouvée saine et sauve. La petite fille de 3 ans avait été enlevée lundi 6 octobre vers 21h40 à Alençon. Elle a été retrouvée ce mercredi 8 octobre vers midi, rapporte le parquet d'Alençon. Une procédure d'alerte enlèvement avait été déclenchée mardi soir, avant d'être levée mercredi matin, pour tenter de retrouver la petite fille.

Le suspect interpellé

Son père, un homme de 36 ans d'origine mongole, s'était enfui avec elle et était activement recherché par la police. Il a été interpellé près de Vannes (Morbihan). Sa voiture, une Peugeot 308 blanche, a été retrouvée abandonnée près d'Alençon dans la matinée.

Le 25 septembre, le dispositif d'alerte enlèvement avait déjà été déclenché dans l'Orne, avec succès, après la disparition d'une enfant de douze ans enlevée par un ami de son père à Dompierre.

