Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 11 octobre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 11/10/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 11 octobre
Bélier

Votre forme générale est à nouveau en hausse, il vous sera plus facile de vous défaire d'une mauvaise habitude.

Taureau

Vous ne prenez pas la vie trop au sérieux et vous entretenez ainsi la complicité avec vos proches.

Gémeaux

Si vous vous sentez d'humeur instable, essayez de vous dégager de vos obligations.

Cancer

Votre approche originale vous rend attirant et vous avez quelques succès qui vous remontent le moral.

Lion

Quelques changements bienvenus interfèrent dans votre journée.

Vierge

Votre humeur conviviale sera un atout primordial, vous êtes aujourd'hui comme un poisson dans l'eau.

Balance

Moins angoissé, plus à l'aise avec les autres et avec vous-même que d'habitude, vous parvenez à vivre une journée harmonieuse dans bien des domaines.

Scorpion

Ne laissez pas les autres décider pour vous, imposez vos idées pour vous assurer une place au soleil.

Sagittaire

C'est une belle journée pour rêver, vous détendre, échafauder de magnifiques projets, écouter les autres…

Capricorne

En cette journée, restez flexible et ouvert à toute nouvelle rencontre, idée ou expérience.

Verseau

L'agitation qui vous environne ne doit pas vous perturber. Restez concentré sur vos objectifs.

Poissons

Le dialogue est parfois tendu dans votre couple et certaines divergences de vues vous incitent à rester prudent dans vos engagements.

