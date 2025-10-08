Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mercredi 8 octobre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 14 Jolydole
Le 16 Jaguar du fan
Le 5 Job kervilou
Le 4 Jazz jenilou
Le 9 Jour d'érable
Le 13 Justin des marais
Le 12 Jag de rozevic
Le 1 Jaguar de rozevic
Départ à 13h55
Le prix Armand de Bellaigue se court à l'hippodrome d'Enghien dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 875 mètres.
