Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mardi 7 octobre

Le prix Guillaume de Pracomtal se court à l'hippodrome d'Auteuil dans la 1ère course. Ils seront 15 au départ d'un parcours de 3 600 mètres (le 9 est non partant).

Publié le 07/10/2025 à 05h44 - Par Laure
Apollinaire vous propose de jouer :

Le 4 Jumpanjive

Le 3 Astrologer

Le 1 Elektrix

Le 14 La horra

Le 13 Galactico

Le 8 Vol d'argent

Le 10 La vie de rêve

Départ à 13h55

