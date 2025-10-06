En ce moment Soleil Bleu LUIZA & BLEU SOLEIL
Vos pronostics hippiques gratuits pour ce lundi 6 octobre

Le prix du pont des arts se court à l'hippodrome d'Enghien dans la 1ère course. Ils seront 14 au départ d'un parcours de 2 875 mètres.

Publié le 06/10/2025 à 05h46 - Par Laure
Apollinaire vous propose de jouer :

Le 14 Insight spoken

Le 13 Ibis petteviniere

Le 10 Ilio mannetot

Le 3 Indigo du Perche

Le 7 Intrépide des bois

Le 8 I love you tek

Le 11 Eunis du patural

Le 12 Gourou

Départ à 13h55

