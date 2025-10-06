Vos pronostics hippiques gratuits pour ce lundi 6 octobre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 14 Insight spoken
Le 13 Ibis petteviniere
Le 10 Ilio mannetot
Le 3 Indigo du Perche
Le 7 Intrépide des bois
Le 8 I love you tek
Le 11 Eunis du patural
Le 12 Gourou
Départ à 13h55
Le prix du pont des arts se court à l'hippodrome d'Enghien dans la 1ère course. Ils seront 14 au départ d'un parcours de 2 875 mètres.
